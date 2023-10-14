  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Куда исчезла скульптура «Исторический центр Тулы»? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Куда исчезла скульптура «Исторический центр Тулы»?
Фото телеграм-канала "Т а к и ж и в е м". Автор фото Лев Затеев.

Куда исчезла скульптура «Исторический центр Тулы»?

Горожане сообщают о том, что скульптуры нет на месте.

Туляки заметили отсутствие «Исторический центр Тулы». 

Myslo попросил администрацию Тулы прояснить ситуацию. Оказалось, скульптуру увезли на реставрацию.

- Скульптура «Исторический центр города» снята и направлена на реставрацию. Работы проводят в по проекту «Туристический код Тулы» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

f39ad886-b144-4ca5-a556-5a8515005750_3.jpg
Архивное фото Максима Котенева.

Напомним, скульптура «Исторический центр Тулы» появилась на ул. Советской недалеко от пересечения с Красноармейским проспектом в 2013 году. С тех пор с ней чего только не происходило. То с нее крали макеты храмов, то наконец, в 2023 году ее взяли на баланс городские чиновники, так как скульптура оказалась бесхозной.

Читайте также:

Скульптура «Встречающие» вернулась в тульский двор после реставрации

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 16:41 +1
Другие статьи по темам
Событие
скульптураисторический центр Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

​​​​​​​Один шанс на миллион. Как «Арсенал» изменил себе в Хабаровске
​​​​​​​Один шанс на миллион. Как «Арсенал» изменил себе в Хабаровске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.