Куда исчезла скульптура «Исторический центр Тулы»?

Фото телеграм-канала "Т а к и ж и в е м". Автор фото Лев Затеев.

Горожане сообщают о том, что скульптуры нет на месте.

Туляки заметили отсутствие «Исторический центр Тулы».

Myslo попросил администрацию Тулы прояснить ситуацию. Оказалось, скульптуру увезли на реставрацию.

- Скульптура «Исторический центр города» снята и направлена на реставрацию. Работы проводят в по проекту «Туристический код Тулы» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Архивное фото Максима Котенева.

Напомним, скульптура «Исторический центр Тулы» появилась на ул. Советской недалеко от пересечения с Красноармейским проспектом в 2013 году. С тех пор с ней чего только не происходило. То с нее крали макеты храмов, то наконец, в 2023 году ее взяли на баланс городские чиновники, так как скульптура оказалась бесхозной.

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