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В пятом раунде Кубка России «Арсенал» сыграет с «Родиной»
Фото Алексея Пирязева

В пятом раунде Кубка России «Арсенал» сыграет с «Родиной»

Матчи пройдут с 17 по 19 октября.

В пятом туре Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу тульский «Арсенал» встретится с московской «Родиной». Об этом стало известно в ходе жеребьевки.

Остальные пары выглядят так:

  • «Амкар» (Пермь) — «СКА-Хабаровск»,
  • «Химки» — «Уфа»,
  • «Динамо» (Владивосток) — «Ротор» (Волгоград),
  • «Волгарь» (Астрахань) — «Енисей» (Красноярск),
  • «Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль),
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Форте» (Таганрог),
  • «Черноморец» (Новороссийск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Матчи пройдут с 17 по 19 октября.

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