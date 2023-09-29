В пятом раунде Кубка России «Арсенал» сыграет с «Родиной»

Фото Алексея Пирязева

Матчи пройдут с 17 по 19 октября.

В пятом туре Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу тульский «Арсенал» встретится с московской «Родиной». Об этом стало известно в ходе жеребьевки.

Остальные пары выглядят так:

«Амкар» (Пермь) — «СКА-Хабаровск»,

«Химки» — «Уфа»,

«Динамо» (Владивосток) — «Ротор» (Волгоград),

«Волгарь» (Астрахань) — «Енисей» (Красноярск),

«Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль),

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Форте» (Таганрог),

«Черноморец» (Новороссийск) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Матчи пройдут с 17 по 19 октября.