Какие дома Тулы останутся без света 28 сентября

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Токарева, 79, 89, 81, 85, 87,

Красноармейский пр-т, 16, 20, 22, 24, 16-в,

ул. Сойфера, 13,

ул. Болдина, 98-б,

п. Косая Гора: Орловское шоссе, 19-45 (нечётн.), 35-а,

ул. Набережная, 2-13, 1-а, 5-а

ул. Станиславского, 4-а, 6, 10-б, 20,

пр-т Ленина, 107,

1-й Южный пр-д, 8,

ул. Дм. Ульянова, 7, 13, 3, 5, 9,

Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,

ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.),

ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,

ул. Профсоюзная, 22,

7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,

8-й пр-д, 73,

6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-74 (чётн.).