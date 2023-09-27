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Какие дома Тулы останутся без света 28 сентября

Какие дома Тулы останутся без света 28 сентября

«Тулгорэлектрости» предупреждают о плановых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Токарева, 79, 89, 81, 85, 87,
  • Красноармейский пр-т, 16, 20, 22, 24, 16-в,
  • ул. Сойфера, 13,
  • ул. Болдина, 98-б,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 19-45 (нечётн.), 35-а,
  • ул. Набережная, 2-13, 1-а, 5-а
  • ул. Станиславского, 4-а, 6, 10-б, 20,
  • пр-т Ленина, 107,
  • 1-й Южный пр-д, 8,
  • ул. Дм. Ульянова, 7, 13, 3, 5, 9,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.), 32, 35-а, 43-а,
  • ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.),
  • ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а, 31,
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а,
  • 8-й пр-д, 73,
  • 6-й пр-д, 45-65 (нечётн.), 50-74 (чётн.).
сегодня, в 21:48 +1
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