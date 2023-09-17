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В Туле на аэродроме «Мясново» операторы БПЛА соревнуются в дрон-рейсинге и фристайле

В Туле на аэродроме «Мясново» операторы БПЛА соревнуются в дрон-рейсинге и фристайле

В Туле проходит Всероссийский чемпионат по авиамодельному спорту.

16 сентября в Туле стартовали Чемпионат и Первенство России по авиамодельному спорту в классе моделей F-9U (радиоуправляемые гоночные мультироторные модели). Мероприятие приурочено ко Дню оружейника.

За звание сильнейших борются команды из Москвы, Тулы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга.

Для победы участникам необходимо успешно совершить маневры в воздухе – сальто, перевороты. А также продемонстрировать приземление и преодоление препятствий в виде арок. Пилот дрона управляет им с помощью очков виртуальной реальности (на которые передается изображение с камеры, установленной на дроне) и контроллера (пульта управления движением).

 

В регионе ведется работа над программой развития беспилотных авиационных систем: создан специальный центр. Его выпускниками стали уже около 300 операторов БПЛА, в том числе преподаватели Тульского суворовского военного училища и колледжей региона.

Сборная команда «Оружейник», состоящая из школьников, студентов и сотрудников оборонных предприятий, успешно представляет регион на федеральных площадках. 

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