В Туле на аэродроме «Мясново» операторы БПЛА соревнуются в дрон-рейсинге и фристайле

16 сентября в Туле стартовали Чемпионат и Первенство России по авиамодельному спорту в классе моделей F-9U (радиоуправляемые гоночные мультироторные модели). Мероприятие приурочено ко Дню оружейника.

За звание сильнейших борются команды из Москвы, Тулы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга.

Для победы участникам необходимо успешно совершить маневры в воздухе – сальто, перевороты. А также продемонстрировать приземление и преодоление препятствий в виде арок. Пилот дрона управляет им с помощью очков виртуальной реальности (на которые передается изображение с камеры, установленной на дроне) и контроллера (пульта управления движением).

В регионе ведется работа над программой развития беспилотных авиационных систем: создан специальный центр. Его выпускниками стали уже около 300 операторов БПЛА, в том числе преподаватели Тульского суворовского военного училища и колледжей региона.

Сборная команда «Оружейник», состоящая из школьников, студентов и сотрудников оборонных предприятий, успешно представляет регион на федеральных площадках.