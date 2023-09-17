Погода в Туле 17 сентября: тепло и без дождя, настоящее бабье лето!

В воскресенье, 17 сентября, в Тульской области прогнозируется теплая погода с переменной облачностью. Осадков не ожидается, ветер переменный 3-8 м/с.
Температура по области ночью +1…+6°С, днем +17…+22°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным гидрометцентра.
В воскресенье, 17 сентября, в Тульской области прогнозируется теплая погода с переменной облачностью. Осадков не ожидается, ветер переменный 3-8 м/с.
Температура по области ночью +1…+6°С, днем +17…+22°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.