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Погода в Туле 17 сентября: тепло и без дождя, настоящее бабье лето!
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 17 сентября: тепло и без дождя, настоящее бабье лето!

Прогноз составлен по данным гидрометцентра.

В воскресенье, 17 сентября, в Тульской области прогнозируется теплая погода с переменной облачностью. Осадков не ожидается, ветер переменный 3-8 м/с.

Температура по области ночью +1…+6°С, днем +17…+22°С.

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

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сегодня, в 08:30 +2
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