новости
новости
Регистрация
Тульские легкоатлеты завоевали четыре медали на «Шиповке юных»
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты завоевали четыре медали на «Шиповке юных»

Поздравляем наших спортсменов!

С 20 по 28 марта в Саранске проходит Всероссийский финал по легкоатлетическому многоборью среди школьников «Шиповка юных».

В младшей возрастной категории среди мальчиков и девочек 10−11 лет представители Тульской области завоевали 4 медали. В беге на 60 м с результатом 8,74 с победу одержал Егор Стародубов (тренер Ольга Черных).

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, Мирослава Лаврухина (тренер Олег Регурецкий) прыгнула в длину на 4 м 40 см, что позволило ей получить бронзовую медаль.

В эстафетном беге 4×100 м команда девочек СШОР «Легкая атлетика» Тулы в составе Марии Ободзинской, Каролины Калининой, Софьи Ревиной и Мирославы Лаврухиной в упорной борьбе заняла второе место.

Наши юноши — Алексей Михайлов, Егор Федорюк, Кирилл Передерий и Егор Стародубов — одержали уверенную победу в эстафете и завоевали золотые медали.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 11:52 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
легкая атлетикаШиповка юных

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В День работника культуры Тульский кремль ждет на бесплатную экскурсию
В День работника культуры Тульский кремль ждет на бесплатную экскурсию
Туляки отпраздновали 8-летие возвращения Крыма в Россию: как это было
Туляки отпраздновали 8-летие возвращения Крыма в Россию: как это было
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.