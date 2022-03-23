Тульские легкоатлеты завоевали четыре медали на «Шиповке юных»

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

С 20 по 28 марта в Саранске проходит Всероссийский финал по легкоатлетическому многоборью среди школьников «Шиповка юных».

В младшей возрастной категории среди мальчиков и девочек 10−11 лет представители Тульской области завоевали 4 медали. В беге на 60 м с результатом 8,74 с победу одержал Егор Стародубов (тренер Ольга Черных).

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, Мирослава Лаврухина (тренер Олег Регурецкий) прыгнула в длину на 4 м 40 см, что позволило ей получить бронзовую медаль.

В эстафетном беге 4×100 м команда девочек СШОР «Легкая атлетика» Тулы в составе Марии Ободзинской, Каролины Калининой, Софьи Ревиной и Мирославы Лаврухиной в упорной борьбе заняла второе место.

Наши юноши — Алексей Михайлов, Егор Федорюк, Кирилл Передерий и Егор Стародубов — одержали уверенную победу в эстафете и завоевали золотые медали.