«Зенит» — «Арсенал»: такой футбол нам не нужен

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал» и ФК «Зенит»

«Арсенал» на выезде крупно уступил питерскому «Зениту». Рассказываем, как это было.

После безвольного поражения в предыдущем туре от московского «Динамо», туляков ожидал еще один нелегкий вызов: выездной матч против питерского «Зенита». В матче первого круга, напомним, «Арсенал» смог обыграть чемпиона России со счётом 2:1.

Тренер туляков Миодраг Божович оставил вне заявки Ивана Новосельцева, который «феерил» в игре против «Динамо», и выпустил Артёма Сокола, который заменил Данилу Степанова. Впрочем, эти перестановки не придали надёжности оборонительной линии: «Зенит» с первых минут осадил ворота Антона Коченкова, и лишь только благодаря великолепной игре голкипера «Арсенал» долгое время сохранял равный счёт в матче.

Малком, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев и Круговой кружили головы оппонентам из Тулы, создавая моменты на любой вкус. Тут были и элегантные розыгрыши угловых, и удары из-за пределов штрафной после выигранных подборов. Большая часть атак питерцев строилась через фланг, на котором вышел Сокол. В итоге это давление принесло успех: на 44-й минуте Мостовой отправил в прорыв Кузяева, который прочертил идеальный пас на Малкома. Бразилец пробил в касание, и Коченков, потащивший за пару минут до этого тяжелейший удар Клаудиньо, был близок к тому, чтобы справиться и с этой угрозой. Но мяч рикошетом от головы Антона все-таки залетел в сетку.

Что касается «Арсенала», то игра подопечным Божовича давалась очень нелегко. Футболисты не могли ни завладеть мячом, ни убежать в контратаку. Снова провальный матч провёл приобретённый в межсезонье Деспотович; не видно на поле было обычно активного Кингса Кангвы; не получились фирменные проходы по флангу и у Зурико Давиташвили.

Второй тайм продолжился с еще большим доминированием хозяев. Хорошие моменты имели и Караваев, и Барриос. А забил снова Малком. Бразилец разыграл простейшую стенку с Сергеевым и, между ног Радаковича, пробил точно в угол ворот Коченкова.

После этого питерцы успокоились и позволили тулякам немного поиграть в футбол. Тренер «Зенита» убрал с поля Сергеева и Кузяева, выпустив Артёма Дзюбу и бразильца Юри Алберто. Оба форварда выглядели довольно тяжеловато и не попали в ритм игры.

Свой единственный шанс «Арсенал» создал на 77-й минуте: Горан Чаушич с левого края выполнил подачу на Евгения Маркова. Форвард классно бил головой в дальний угол, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от створа.

«Зенит», в свою очередь, запоров несколько голевых возможностей, в самом конце игры довёл счёт до разгромного. Артём Дзюба разогнал контратаку от своей штрафной, а Юри Алберто закатил мяч в сетку после идеальной передачи Кругового.

Питерцы вновь увеличили отрыв от второго места на шесть очков, а «Арсенал» продолжает дрейфовать в «подвале» турнирной таблицы. Следующий матч туляки проведут дома против грозненского «Ахмата». Игра состоится 2 апреля в 14.00.

«Зенит» Санкт-Петербург — «Арсенал» — 3:0 (1:0)

19 марта. Санкт-Петербург. «Газпром Арена», 31426 зрителей. Судьи Сергей Карасев (Москва), Арам Петросян (Бронницы), Максим Ковалев (Реутов).

Голы: Малком (44, 1:0), Малком (55, 2:0), Юри Алберто (89, 3:0).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Сантос, Кузяев (Юри Алберто, 62), Мостовой (Алип, 76), Барриос (Адамов, 88), Клаудиньо, Малком (Оздоев, 88), Сергеев (Дзюба, 62).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Радакович, Беляев, Сокол, К. Кангва (Костадинов, 72), Чаушич, Гулиев (Ткачев, 61), Давиташвили (Марков, 61), Э. Кангва (Степанов, 67), Деспотович.

Предупреждены Сокол (33), Деспотович (38), Смольников (41).

Удары (в створ): 22 (9) — 6 (0). Угловые: 6 — 1.