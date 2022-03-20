Неадекватный туляк разбил машину на глазах у владельца, отомстив за написанное заявление в полицию

Похоже, что одного заявления ему было мало. Владелец авто снял происходящее на видео.

Инцидент произошел на днях в Туле Пролетарском районе на ул. Ложевая, во дворе дома №129 корп.2.

Парень пришел во двор и начал требовать, чтобы мужчина вышел к нему на улицу и поговорил с ним «по-мужски». Поводом для разборок стало ранее поданное заявление на молодого человека – он угрожал сестре мужчины. Последний отказался выходить на улицу и тогда рассвирепевший злоумышленник начал бить припаркованный у дома ВАЗ. Сначала разбил задние фары, потом отломал зеркало, а затем залез на капот и с ноги разбил лобовое стекло. После он ушел из двора.

Мужчина вызвал полицию. Происходящее во дворе он снял на видео. Его опубликовал в соцсетях.

«Это, недоразвитое животное пришло домой к моей семье мстить за заявление, оставленное нами в полиции из-за того, что он угрожал моей сестре, держал нож у горла, не выпускал из дома и т.д.

Прошу вас люди, распространите, чтоб наши доблестные сотрудники полиции быстрее занялись этим делом и посадили его надолго от адекватного общества, второе заявление уже на него написано», – добавил автор сообщения.

В пресс-службе полиции сообщили, что второе заявление также зарегистрировано и работа по нему ведется. Уточняется, что первое заявление было подано на днях после того, как бывший сожитель приехал к девушке и угрожал ей и ее отцу. Разбитая злоумышленником машина принадлежит отцу экс-сожительницы.

На данный момент молодого человек не удалось задержать. Ведется его розыск.

UPD: в 17.40 добавлен комментарий УМВД России по Тульской области.