В поселке Ленинский в Туле загорелась мусорная свалка

В Туле у поселка Ленинский второй день горит мусорная свалка. Жители в соцсетях сообщают, что из-за этого в поселке невозможно дышать.

«Вонь стоит ужасная. Начало гореть ещё вчера вечером», — уточнили жители.

Причем на запах гари жалуются не только в Ленинском, но и в Барсуках и других соседних населенных пунктах.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что горит мусор на площади 50 кв.м. На месте работают пожарные – проливают тлеющую свалку.