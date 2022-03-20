В поселке Ленинский в Туле загорелась мусорная свалка
Местные жители сообщают, что пожар начался еще вчера.
В Туле у поселка Ленинский второй день горит мусорная свалка. Жители в соцсетях сообщают, что из-за этого в поселке невозможно дышать.
«Вонь стоит ужасная. Начало гореть ещё вчера вечером», — уточнили жители.
Причем на запах гари жалуются не только в Ленинском, но и в Барсуках и других соседних населенных пунктах.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что горит мусор на площади 50 кв.м. На месте работают пожарные – проливают тлеющую свалку.
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