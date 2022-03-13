«Арсенал» — «Динамо»: конец многолетней серии, очередной разгром и товарищ Новосельцев

фото: Алексей Пирязев и пресс-служба ФК «Динамо».

Туляки второй раз в сезоне крупно уступили москвичам. На сей раз – у себя дома. Рассказываем, как это было.

Несмотря на уверенную победу в первом круге со счётом 5:1, тульский «Арсенал» оставался для московского «Динамо» не самым удобным соперником. 8 лет бело-голубые не могли выиграть в оружейной столице, и неприятная серия была прервана не столько благодаря стараниям москвичей, сколько ужасающей игре Ивана Новосельцева в центре обороны туляков.

В этом сезоне «Динамо» впервые за многие годы не просто грезит о медалях Российской Премьер-лиги, но и имеет реальные шансы на чемпионство. Вот только коллектив Сандро Шварца в предыдущем туре допустил досадную ошибку, уступив в дерби московскому «Спартаку», и теперь не имел права на осечку. «Арсенал» же в матче 20-го тура сыграл вничью с «Крыльями Советов».

Гости сделали ставку на быстрый гол, и она себя оправдала. Правда, получился этот гол донельзя нелепым. После розыгрыша очередного углового туляки, казалось, справились с атакой москвичей и готовили выход из обороны. Эванс Кангва скинул мяч на Гулиева, тот передал его Новосельцеву. Многоопытный центральный защитник, в свою очередь, не глядя покатил мяч на Антона Коченкова, не заметив оставшегося в чужой штрафной Федора Смолова. Получив такой приятный сюрприз, форвард «Динамо» не растерялся, обыграл вратаря и покатил мяч в ворота.

«Арсенал» ничуть не расстроился пропущенному голу и забрал мяч под свой контроль. Как обычно, был хорош в центре поля Кингс Кангва, на фланге нагнетал реактивный Зурико Давиташвили, а Джордже Деспотович, цепляясь за верховые мячи и раздавая острые передачи партнерам, наконец-то показал, ради чего его покупали в зимнее трансферное окно.

На 20-й минуте туляки сравняли счёт: после удара Гулиева мяч отскочил к Эвансу, удар которого отбил Антон Шунин, но на добивании первым был Кингс. Однако радость туляков оказалась преждевременной: система VAR зафиксировала игру рукой у Эванса Кангвы, и мяч был отменен.

Впрочем, «Динамо» не сделало никаких выводов из этого эпизода и было наказано спустя десять минут. Дмитрий Скопинцев задержался на фланге в момент паса на Деспотовича. Джордже стянул на себя защитников и выкатил идеальную передачу на Эванса. Удар замбийца оказался неберущимся для Шунина.

Спустя пару минут «Арсенал» создал еще один хороший момент: Шунин ошибся на выходе, но удар Зурико Давиташвили заблокировали защитники гостей. «Динамо» ответило выстрелом Себастиана Шиманьски со штрафного удара: после выстрела поляка мяч попал в штангу ворот Коченкова.

После такой ровной сорокапятиминутки было сложно предположить то, что произойдет в тайме втором, который начался с очередной «любезности» от Новосельцева. Рутинный заброс из центра поля Иван неловкой скидкой превратил в голевую передачу на Арсена Захаряна. Юный динамовский талант из-за пределов штрафной хлёстко пробил в самый угол ворот Коченкова.

На 53-й минуте Деспотович придумал очередной классный пас на Эванса. Замбиец ловко принял мяч и пробил, но в этот раз переиграть Шунина не сумел. После этого эпизода атакующий порыв туляков затих сам собой. У москвичей свой гол принялся искать Даниил Фомин. Полузащитник бил с разных позиций, но мяч либо летел мимо ворот, либо с ударами Даниила великолепно справлялся Коченков.

Но на 76-й минуте всего мастерства Антона не хватило, чтобы не пропустить третий мяч. Данил Степанов в своей штрафной срубил Захаряна, и Фомин реализовал удар с точки, сильно пробив по центру ворот.

В оставшееся время команды, скорее, дожидались финального свистка Яна Бобровского, нежели играли в футбол. Тем не менее гости смогли довести счёт до совсем уж неприличного, воспользовавшись детской ошибкой Артёма Суханова. При розыгрыше штрафного на чужой половине поля молодой защитник не глядя покатил мяч куда-то в сторону чужой штрафной площадки. Пас перехватил Шиманьски, отправивший на рандеву с Коченковым Константина Тюкавина. Нападающий «Динамо» хладнокровно использовал свой момент, установив окончательный счёт в матче.

После этой победы бело-голубые сократили преимущество «Зенита» до двух очков, и теперь чемпионская гонка обещает быть весьма интересной.

«Арсенал» же продолжает плестись в подвале турнирной таблицы. Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут как раз в Санкт-Петербурге. Игра с «Зенитом» состоится 19 марта в 19.30.

«Арсенал» — «Динамо-Москва» — 1:4 (1:1)

12 марта. Тула. Центральный стадион, 5246 зрителей. Судьи: Ян Бобровский, Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев (все — Санкт-Петербург).

Голы: Смолов (14, 0:1), Э. Кангва (30, 1:1), Захарян (46, 1:2), Фомин (76, с пенальти, 1:3), Тюкавин (90+3, 1:4).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Радакович, Новосельцев, Степанов, К. Кангва, Костадинов, Гулиев (Луценко, 81), Давиташвили (Суханов, 71), Э. Кангва (Марков, 81), Деспотович (Хабибов, 81).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Нжи, 90+2), Шиманьски, Моро, Фомин, Макаров (Лаксальт, 66), Захарян (Лесовой, 90+2), Смолов (Тюкавин, 76).

Предупреждены Э. Кангва (8), Э. Кангва (19), Деспотович (35), Костадинов (37), Моро (45).

Удары (в створ): 5 (2) — 16 (6, 1 штанга). Угловые: 3 — 3.