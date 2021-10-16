«Арсенал — Зенит»: неуязвимый Граф, рекорд Дзюбы и королевский финал

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

«Зенит» ехал в Тулу исключительно за победой — перед перерывом на матчи сборных питерцы дома проиграли «Сочи» и хотели реабилитироваться в игре против аутсайдера. Поддержать чемпионов России на трибуны Центрального стадиона приехали более 300 человек. А несколько фанатов добирались до Тулы аж из Ростова, рассчитывая увидеть победу любимой команды. «Арсенал» же поддерживали не только тысячи болельщиков, но и губернатор региона Алексей Дюмин.

«Зенит» сразу завладел преимуществом и соорудил первый хороший момент на 10-й минуте матча: Малком зацепился за мяч в штрафной и нашёл пасом Далера Кузяева. Хавбек гостей пробил в хорошо знакомого тулякам Артёма Дзюбу.

Через 3 минуты у ворот «Арсенала» снова было опасно — после подачи с угла поля и скидки на угол вратарской Антон Коченков в последнюю секунду успел выбить мяч из-под ног настырного Дзюбы. Учитывая, что за 10 туров туляки пропустили 6 мячей после угловых, за ворота «Арсенала» было тревожно — к 19-й минуте «Зенит» уже четырежды подавал мяч от угла поля.

Но хозяева смотрелись в обороне солидно — там, где не подчищали Максим Беляев и Урош Радакович, выручал Коченков. А в середине тайма «Арсенал» поймал заигравшихся гостей на контратаке. Даниил Хлусевич вылетал по своему правому флангу на оперативное пространство, и Кузяеву пришлось останавливать его ценой жёлтой карточки. Буквально в следующем эпизоде туляки создали прекрасный момент — Игорь Смольников смог протолкнуть мяч в штрафную на Евгения Маркова, но удар нападающего на угловой перевёл Станислав Крицюк.

План Миодрага Божовича на игру был предельно понятен — отдать соперникам мяч и дожидаться шанса убежать в контратаку. Однако в первом тайме атакующий потенциал «Арсенала» так и не был раскрыт. Реактивным Зурико Давиташвили и Хлусевичу приходилось слишком много времени отрабатывать в обороне.

«Зенит», в свою очередь, не извлекал никакой выгоды от территориального преимущества, ограничиваясь ленивым перекатыванием мяча вдоль штрафной туляков. Вся опасность у ворот «Арсенала» была связана с нестандартными решениями Малкома. Он и разгонял атаки, и пытался их завершить. На 29-й минуте он с убойной позиции пробил головой точно в руки Коченкову, а в самом конце тайма здорово приложился из-за пределов штрафной. Вратарь «Арсенала» отбил мяч прямо на Александра Ерохина, но полузащитник гостей непостижимым образом с линии вратарской зарядил мяч прямиком на гостевой сектор.

В промежутке между этими событиями Марков неосторожно сыграл в борьбе за верховой мяч и зарядил локтем по носу Деяну Ловрену. Вердикт арбитра — жёлтая карточка и пропуск следующего матча. А это, на минуточку, выезд в Ростов.

Второй тайм начался с убойного момента «Зенита». Вышедший вместо Кузяева Клаудиньо технично обработал заброс от Малкома и великолепно отбросил мяч на Дзюбу. Нападающий на замахе убрал нескольких человек, но с левой ноги пробил гораздо выше ворот Коченкова.

«Арсенал», терпеливо дожидающийся своего шанса, спустя пару минут наказал гостей за непозволительную расточительность. На 53-й минуте Марков в касание отправил в прорыв Хлусевича, который придержал мяч, и в нужный момент покатил его на Давиташвили.

Зурико, вырвавшийся один на один, хладнокровно обработал передачу, а потом пробил мимо Крицюка — 1:0.

Ошарашенные таким поворотом гости тут же позволили тулякам создать ещё один момент. Кингс Кангва, который выжигал центр поля, сделал шикарный прострел с края, но Давиташвили не смог подстроиться под мяч и запустил его в небеса.

Около 10 минут питерцам потребовалось, чтобы прийти в себя и снова оккупировать половину поля хозяев. «Арсенал», стиснув зубы, терпел, дожидаясь нового шанса, а «Зенит» продолжал транжирить полумоменты. Ни Дуглас, ни Малком, ни Клаудиньо никак не могли толком пробить по воротам. А после того как на 86-й минуте Вячеслав Караваев, по сложившейся в этом матче традиции, с линии вратарской умудрился не попасть в створ, показалось, что «Арсенал» сумеет провести второй матч в сезоне на ноль.

Но на 88-й минуте «Зенит» добился своего — в ходе затяжной атаки гости усыпили бдительность хозяев перекатываниями с фланга на фланг, и после идеального навеса Малкома Дзюба вколотил мяч в ворота Коченкова. Для форварда этот гол стал сотым в футболке «Зенита».

Казалось, матч закончится вполне закономерной ничьей, но с этим решительно не был согласен Кангва-младший. За 30 секунд до конца основного времени он подхватил мяч в центре поля, протащил его, попутно оставив в дураках Ловрена, и метров с 22−23 пробил по воротам.

По удивительной траектории футбольный снаряд опустился точно в верхний угол ворот Крицюка. Королевский финал! Шансов отыграться у питерцев за оставшиеся 4 минуты не было.

Отметим, Божович продолжает не проигрывать «Зениту» на посту тренера «Арсенала» — 2 победы и ничья.

— «Зенит» был лучше и создал больше моментов, — отметил 53-летний специалист в послематчевом интервью. — Нам хватило удачи, но так часто в России, с такими командами, как «Зенита», надо, чтобы тебе повезло. Хочу поздравить ребят, они бились до конца.

После этой победы туляки набрали 12 очков и поднялись на 12 место в турнирной таблице. Игра 12-ого тура чемпионата России с «Ростовом» состоится 23 октября.