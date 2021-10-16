фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»
«Арсенал — Зенит»: неуязвимый Граф, рекорд Дзюбы и королевский финал
Рассказываем, как туляки на своём поле обыграли действующих чемпионов России.
«Зенит» ехал в Тулу исключительно за победой — перед перерывом на матчи сборных питерцы дома проиграли «Сочи» и хотели реабилитироваться в игре против аутсайдера. Поддержать чемпионов России на трибуны Центрального стадиона приехали более 300 человек. А несколько фанатов добирались до Тулы аж из Ростова, рассчитывая увидеть победу любимой команды. «Арсенал» же поддерживали не только тысячи болельщиков, но и губернатор региона Алексей Дюмин.
«Зенит» сразу завладел преимуществом и соорудил первый хороший момент на 10-й минуте матча: Малком зацепился за мяч в штрафной и нашёл пасом Далера Кузяева. Хавбек гостей пробил в хорошо знакомого тулякам Артёма Дзюбу.
Через 3 минуты у ворот «Арсенала» снова было опасно — после подачи с угла поля и скидки на угол вратарской Антон Коченков в последнюю секунду успел выбить мяч из-под ног настырного Дзюбы. Учитывая, что за 10 туров туляки пропустили 6 мячей после угловых, за ворота «Арсенала» было тревожно — к 19-й минуте «Зенит» уже четырежды подавал мяч от угла поля.
Но хозяева смотрелись в обороне солидно — там, где не подчищали Максим Беляев и Урош Радакович, выручал Коченков. А в середине тайма «Арсенал» поймал заигравшихся гостей на контратаке. Даниил Хлусевич вылетал по своему правому флангу на оперативное пространство, и Кузяеву пришлось останавливать его ценой жёлтой карточки. Буквально в следующем эпизоде туляки создали прекрасный момент — Игорь Смольников смог протолкнуть мяч в штрафную на Евгения Маркова, но удар нападающего на угловой перевёл Станислав Крицюк.
План Миодрага Божовича на игру был предельно понятен — отдать соперникам мяч и дожидаться шанса убежать в контратаку. Однако в первом тайме атакующий потенциал «Арсенала» так и не был раскрыт. Реактивным Зурико Давиташвили и Хлусевичу приходилось слишком много времени отрабатывать в обороне.
«Зенит», в свою очередь, не извлекал никакой выгоды от территориального преимущества, ограничиваясь ленивым перекатыванием мяча вдоль штрафной туляков. Вся опасность у ворот «Арсенала» была связана с нестандартными решениями Малкома. Он и разгонял атаки, и пытался их завершить. На 29-й минуте он с убойной позиции пробил головой точно в руки Коченкову, а в самом конце тайма здорово приложился из-за пределов штрафной. Вратарь «Арсенала» отбил мяч прямо на Александра Ерохина, но полузащитник гостей непостижимым образом с линии вратарской зарядил мяч прямиком на гостевой сектор.
В промежутке между этими событиями Марков неосторожно сыграл в борьбе за верховой мяч и зарядил локтем по носу Деяну Ловрену. Вердикт арбитра — жёлтая карточка и пропуск следующего матча. А это, на минуточку, выезд в Ростов.
Второй тайм начался с убойного момента «Зенита». Вышедший вместо Кузяева Клаудиньо технично обработал заброс от Малкома и великолепно отбросил мяч на Дзюбу. Нападающий на замахе убрал нескольких человек, но с левой ноги пробил гораздо выше ворот Коченкова.
«Арсенал», терпеливо дожидающийся своего шанса, спустя пару минут наказал гостей за непозволительную расточительность. На 53-й минуте Марков в касание отправил в прорыв Хлусевича, который придержал мяч, и в нужный момент покатил его на Давиташвили.
Зурико, вырвавшийся один на один, хладнокровно обработал передачу, а потом пробил мимо Крицюка — 1:0.
Ошарашенные таким поворотом гости тут же позволили тулякам создать ещё один момент. Кингс Кангва, который выжигал центр поля, сделал шикарный прострел с края, но Давиташвили не смог подстроиться под мяч и запустил его в небеса.
Около 10 минут питерцам потребовалось, чтобы прийти в себя и снова оккупировать половину поля хозяев. «Арсенал», стиснув зубы, терпел, дожидаясь нового шанса, а «Зенит» продолжал транжирить полумоменты. Ни Дуглас, ни Малком, ни Клаудиньо никак не могли толком пробить по воротам. А после того как на 86-й минуте Вячеслав Караваев, по сложившейся в этом матче традиции, с линии вратарской умудрился не попасть в створ, показалось, что «Арсенал» сумеет провести второй матч в сезоне на ноль.
Но на 88-й минуте «Зенит» добился своего — в ходе затяжной атаки гости усыпили бдительность хозяев перекатываниями с фланга на фланг, и после идеального навеса Малкома Дзюба вколотил мяч в ворота Коченкова. Для форварда этот гол стал сотым в футболке «Зенита».
Казалось, матч закончится вполне закономерной ничьей, но с этим решительно не был согласен Кангва-младший. За 30 секунд до конца основного времени он подхватил мяч в центре поля, протащил его, попутно оставив в дураках Ловрена, и метров с 22−23 пробил по воротам.
По удивительной траектории футбольный снаряд опустился точно в верхний угол ворот Крицюка. Королевский финал! Шансов отыграться у питерцев за оставшиеся 4 минуты не было.
Отметим, Божович продолжает не проигрывать «Зениту» на посту тренера «Арсенала» — 2 победы и ничья.
— «Зенит» был лучше и создал больше моментов, — отметил 53-летний специалист в послематчевом интервью. — Нам хватило удачи, но так часто в России, с такими командами, как «Зенита», надо, чтобы тебе повезло. Хочу поздравить ребят, они бились до конца.
После этой победы туляки набрали 12 очков и поднялись на 12 место в турнирной таблице. Игра 12-ого тура чемпионата России с «Ростовом» состоится 23 октября.
«Арсенал» — «Зенит» Санкт-Петербург — 2:1 (0:0)
16 октября. Тула. Центральный стадион, 4867 зрителей. Судьи Павел Кукуян (Сочи), Адлан Хатуев (Грозный), Рустам Мухтаров (Петрозаводск).
Голы: Давиташвили (53, 1:0), Дзюба (88, 1:1), Кингс Кангва (90, 2:1).
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Радакович, Беляев, Степанов, Хлусевич (Суханов, 76), Чаушич, К. Кангва, Давиташвили (Бьёрнстрём, 90+1), Ткачев (Гулиев, 76), Марков (Луценко, 56).
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин (Мостовой, 72), Сутормин (Караваев, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Дзюба, Малком.
Предупреждены Кузяев (19), Марков (40), Хлусевич (62), Луценко (74), Коченков (81), К. Кангва (90).
Удары (в створ): 6 (3) — 26 (9). Угловые: 2 — 8. Голевые моменты: 3 — 6.
сегодня, в 15:57, 64 3226 5
вчера, в 20:02, 26 1011 -2
14 октября, в 12:30, 34 914 -2
13 октября, в 13:10, 55 1515 -4
Другие статьи по темам