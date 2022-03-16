Фото из архива Myslo.
Из Калуги в Тульскую область предложили запустить речной маршрут по Оке
В рамках развития инвестиционного проекта «Лето на Оке».
В Москве стартовала крупнейшая туристическая выставка России — MITT. Накануне, 15 марта, агентство по развитию туризма Калужской области и агентство по развитию туризма Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве.
- Стороны намерены обмениваться опытом работы и информацией в области туризма, разрабатывать совместные проекты, а также проводить межрегиональные мероприятия, в том числе конференции, круглые столы, выставки и рекламные туры, — сообщает правительство Калужской области.
Региональные организации по туризму обсуждают возможность запуска речного маршрута Калуга — Поленово (Тульская область) в рамках развития инвестиционного проекта «Лето на Оке».
Другие статьи по темам
Место
Прочее