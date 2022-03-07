«Академия Михайлова» обыграла «Сахалинских Акул»

В воскресенье в Туле прошел первый матч между «Академией Михайлова» и «Сахалинскими Акулами».

Счет в матче открыла молодая пятерка туляков: Даниил Щепеицких забросил первую шайбу в МХЛ с передач Альберта Осипова и Матвея Брынцева. Меньше чем через две минуты успех закрепил Илья Васильев. В конце периода счет до крупного довел Кирилл Пукело. После этого гости заменили вратаря.

Окончательный счет матча установился во втором периоде. Туляки забросили еще дважды: Никита Савельев и Вадим Сивчук записали на свой счет по голу.

Сахалинцы забросили только однажды. Итог матча – 5:1.

Во время матча в ледовом дворце прошел флешмоб «Zа победу». В перерывах между периодами в знак поддержки спецоперации на Украине на кубе транслировали Z и хештег «Своих не бросаем».

Последний матч в сезоне туляки проведут 7 марта, начало матча в 17.00.

Дмитрий Евстигнеев, исполняющий обязанности главного тренера:

- Начали очень не собрано, команда соперника вышла настроенная. Сразу побежали, старались, садились на нас. Хорошо сыграла наша молодежь, забросили сразу. На то она и молодежь, чтоб быстро двигаться, за счет быстрого движения и перемещения, за счет быстрых действий и четкой игры выполнения, это их игра, они так должны сейчас играть. Заключительный матч хочется закончить на хорошей ноте, будем готовиться, стараться.

Даниил Щепеицких, нападающий:

- Приятно забрасывать в МХЛ. Но партнеры все сделали - отдали пас на пустые. Хороший гол получился. Хоккей в МХЛ намного быстрее, чем в школе, в НМХЛ, силовой борьбы намного больше. Игра складывалась достаточно тяжело, потому что соперник бежал, активно действовал, но мы не уступали, также активно действовали. Все, что тренер говорил, мы выполняли - и все получилось.