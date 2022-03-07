В Ефремовском районе 35-летний мужчин заколол ножом знакомую
Возбуждено уголовное дело.
Ефремовским межрайонным следственным отделом следственного
По версии следствия, 5 марта 2022 года в квартире одного из домов на ул. Дружбы Ефремова 35-летний местный житель распивал спиртное с 38-летней знакомой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения женщина начала оскорбительно высказываться в адрес мужчины. В результате ссоры злоумышленник взял нож и нанес им удар в спину потерпевшей.
С полученным ранением женщина была доставлена в больницу, однако, несмотря на необходимую медицинскую помощь, спасти ее жизнь не удалось.
В настоящее время по уголовному делу следователями СК проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Мужчина задержан. Следствием ему предъявлено обвинение по статье «убийство». В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.