«Крылья Советов» — «Арсенал»: обилие голов, первый пенальти и удаление капитана

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал» и ПФК «Крылья Советов»

Выездная игра в Самаре стала для «Арсенала» двухсотой в рамках Российской Премьер-лиги. Итог юбилейного матча оставил двоякое впечатление: с одной стороны, команда наконец-то смогла забить в календарном году, показав местами весьма качественный футбол. С другой — туляки довольно легко дали молодым самарцам сравнять счёт и вырвать спасительную ничью. Множество вопросов опять вызвал центр обороны «Арсенала»: как бы ни тасовал Миодраг Божович Беляева, Радаковича, Новосельцева и Сокола — эта зона остаётся одной из самых проблемных в команде. Трансферный рынок туляки обошли стороной, не сумев найти подкрепления в защитные ряды, ограничившись приобретением Джордже Деспотовича, игра которого пока не вызывает восторга ни у болельщиков, ни у специалистов.

Со стартовым свистком Павла Шадыханова «Крылья Советов» оккупировали половину поля гостей. На второй минуте только каким-то чудом счёт не был открыт: Гленн Бейл подключился к атаке и с линии вратарской умудрился пробить в штангу ворот Антона Коченкова. Молодые самарцы продолжали душить более матерых туляков на всех участках поля, но стартовый навал не увенчался забитым мячом. Более того, на 13-й минуте Кингс Кангва воспользовался обрезом футболиста «Крыльев», перехватил мяч и шикарным ударом прошил Ивана Ломаева. Блестящий гол замбийца, который продолжает показывать добротный футбол, став одним из лидеров «Арсенала» в текущем сезоне.

Пропущенный мяч ни капли не расстроил самарцев, которые продолжили плести кружева атак. На 20-й минуте Владислав Сарвели придумал гениальный пас пяткой на Максима Глушенкова, но Коченков сумел отвести угрозу. Спустя 2 минуты Антон снова спас ворота туляков, среагировав на удар Фернандо Костанцы с 4 метров. С третьей попытки «Крылья» смогли сровнять счёт, но, к сожалению для местных болельщиков, сделали это из положения вне игры.

«Арсенал» продолжал караулить ошибки хозяев и создавал моменты из ничего: в середине тайма Горан Чаушич обокрал завозившегося с мячом оппонента, но повторить подвиг Кингса не смог, пробив точно в ногу защитника.

Самара заперла туляков на их половине поля и была все ближе и ближе к забитому мячу. В одном из эпизодов, в конце тайма, Данил Степанов, прерывая прострел Антона Зиньковского, едва не срезал мяч в ворота Коченкова.

Тайм второй, как и начало игры, стартовал с атак хозяев. Бейл прорвался по правому краю и выкатил мяч под удар Дениса Якубы. Лишь героический прыжок Ивана Новосельцева спас туляков от пропущенного гола. «Крылья» были близки к забитому мячу, и он случился на 52-й минуте. Глушенков, казалось, замешкался и отдал не самый удобный пас на Сарвели, но Владислав здорово решил эпизод, хладнокровно покатив мяч между ног Степанова в дальний угол. Выручить «Арсенал» в этом эпизоде Коченков не имел ни малейшей возможности.

На 57-й минуте напомнил о себе Деспотович. После классного паса Эванса Кангвы нападающий выскочил на рандеву с Ломаевым, перекинул его, но мяч прошёл мимо створа. Пропущенный мяч заставил «Арсенал» играть и злее, и зрелищнее: братья Кангва разыграли симпатичную комбинацию на левом фланге, но Эванс захотел обыграть в штрафной площади сразу всех защитников хозяев и лишился мяча.

«Крылья Советов» отвечали не менее опасными атаками, одну из которых ценой жёлтой карточки сорвал Чаушич. Серб, таким образом, пропустит следующий матч «Арсенала» против одного из лидеров чемпионата — московского «Динамо».

А на 69-й минуте туляки во время своей первой позиционной атаки смогли заработать пенальти. Костанца рукой прервал пас Эванса в штрафную, и судьи VAR после небольшой паузы углядели в его действиях умысел.

Одиннадцатиметровый, первый в сезоне для туляков, уверенно реализовал Деспотович, открыв счёт забитым за «Арсенал» голам.

Самара не сложила крылья и отправилась сравнивать счёт, снова заперев гостей в их штрафной. Тотальное давление принесло успех: Иван Игнатьев воспользовался классным прострелом Бейла, опередив Новосельцева с Беляевым, и на 83-й минуте снова свёл преимущество туляков на нет.

Спустя 3 минуты в игровом моменте довольно спорную вторую жёлтую карточку получил Чаушич, оставив команду отбиваться от воодушевленных самарцев вдесятером. Впрочем, сил на финальный натиск у самой молодой команды РПЛ не хватило. Игра закончилась вничью, что можно назвать вполне справедливым результатом.

В матче 21-го тура «Арсенал» дома сыграет с московским «Динамо». Игра состоится 12 марта в 16.30.