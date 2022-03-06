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Инспекторы ГИБДД поздравили тулячек с наступающим 8 марта
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Инспекторы ГИБДД поздравили тулячек с наступающим 8 марта

Полицейские вручили дамам цветы и полезные презенты.

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели традиционную акцию «Цветочный патруль», поздравили участниц дорожного движения с наступающим праздником и подарили тюльпаны.

Полицейские напомнили тулячкам о важности соблюдения ПДД, вручили им световозвращающие жилеты и записные книжки водителей, изготовленные в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги.

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Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 1
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 2
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 3
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 4
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 5
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 6
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 7
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 8
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 9
Поздравление с 8 марта от ГИБДД, Фото: 10
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