Инспекторы ГИБДД поздравили тулячек с наступающим 8 марта

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели традиционную акцию «Цветочный патруль», поздравили участниц дорожного движения с наступающим праздником и подарили тюльпаны.

Полицейские напомнили тулячкам о важности соблюдения ПДД, вручили им световозвращающие жилеты и записные книжки водителей, изготовленные в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги.