В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Динамо»

Их приобрести можно в кассах Центрального стадиона или на сайте оружейников.

12 марта тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с одним из лидеров РПЛ — московским «Динамо». Начало матча в 16.30.

Сегодня стартует продажа билетов. Их можно приобрести на сайте оружейников или в кассах Центрального стадиона «Арсенал». Время работы касс: 5 — 11 марта с 13.00 до 19.00.

Доступ на трибуну — в защитных масках. Болельщиков просят для комфортного прохождения процедуры досмотра заблаговременно прибыть на стадион.

Обратите внимание, что в Тульской области для посещения спортивных мероприятий QR-код больше не требуется.