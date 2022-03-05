В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Динамо»
Их приобрести можно в кассах Центрального стадиона или на сайте оружейников.
12 марта тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с одним из лидеров РПЛ — московским «Динамо». Начало матча в 16.30.
Сегодня стартует продажа билетов. Их можно приобрести на сайте оружейников или в кассах Центрального стадиона «Арсенал». Время работы касс: 5 — 11 марта с 13.00 до 19.00.
Доступ на трибуну — в защитных масках. Болельщиков просят для комфортного прохождения процедуры досмотра заблаговременно прибыть на стадион.
Обратите внимание, что в Тульской области для посещения спортивных мероприятий QR-код больше не требуется.
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