«Тулица» в пятой партии уступила «Протону»: фоторепортаж

2 марта в Туле в рамках 16-го тура Суперлиги по волейболу «Тулица» сыграла с «Протоном» из Саратова. Напомним, этот матч должен был состояться 29 января, но из-за вспышки ковида в саратовской команде его перенесли.

Тулячки уступили соперницам в пятой партии. Общий счет в матче — 2:3 (25:21, 21:25, 25:20, 17:25, 9:15). Наши волейболистки прервали победную серию, которая составляла шесть матчей подряд.

Старший тренер ВК «Тулица» Анастасия Терехова в интервью клубной пресс-службе прокомментировала результат игры:

- Девчонки боролись. Где-то в моментах не хватило смелости, решительности и точности. Возможно, из-за того, что три дня назад была пятисетовая игра с «Енисеем». Физически чуть-чуть не хватило, и эмоционально где-то просели. Делаем выводы и настраиваемся на следующий матч.

Следующую игру «Тулица» проведет 5 марта против «Динамо-Метар» из Челябинска.