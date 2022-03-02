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В Белеве полицейский нарушил ПДД, и его коллега сломала шею: уголовное дело передано в суд

В Белеве полицейский нарушил ПДД, и его коллега сломала шею: уголовное дело передано в суд

ДТП произошло в конце прошлого года.

В Тульской области 24-летний водитель-полицейский МОМВД России «Белевский» обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следователей СУ СКР по региону, 16 декабря 2021 года обвиняемый на служебном автомобиле конвоировал подсудимого в Белевский районный суд. Мужчина нарушил ПДД, выехал на встречную полосу, вылетел в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
 
В результате ДТП пострадала сотрудница конвоя: женщина получила перелом шейных позвонков. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу.
 
 
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