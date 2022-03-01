Фото: Антон Солодов, Федерация пауэрлифтинга России.

С 25 февраля по 7 марта в Туле проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу (троеборье классическое). Спортсмены сборной Тульской области накануне показали следующие результаты:

2 место – Кристина Лукаш (весовая категория 43 кг),

2 место – Алина Шупранова (весовая категория 72 кг),

2 место – Серафим Колдашев (весовая категория 120+ кг),

3 место – Дмитрий Липатов (весовая категория 53 кг).

В командном зачете тульские юноши заняли 1 место, девушки стали бронзовыми призерами.



Тренируют спортсменов Андрей Ендураев, Николай Казанцев, Никита Мошаров.