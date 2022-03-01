новости
новости
Регистрация
В Туле проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу
Фото: Антон Солодов, Федерация пауэрлифтинга России.

В Туле проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу

Тульские спортсмены показывают высокие результаты.

С 25 февраля по 7 марта в Туле проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу (троеборье классическое). Спортсмены сборной Тульской области накануне показали следующие результаты:

  • 2 место – Кристина Лукаш (весовая категория 43 кг),
  • 2 место – Алина Шупранова (весовая категория 72 кг),
  • 2 место – Серафим Колдашев (весовая категория 120+ кг),
  • 3 место – Дмитрий Липатов (весовая категория 53 кг).

В командном зачете тульские юноши заняли 1 место, девушки стали бронзовыми призерами.

Тренируют спортсменов Андрей Ендураев, Николай Казанцев, Никита Мошаров.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:20 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пауэрлифтинг

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: на ул. Советской в Туле заметили агрессивный VW
«Накажи автохама»: на ул. Советской в Туле заметили агрессивный VW
В Гидрометцентре назвали реальную дату начала весны в России
В Гидрометцентре назвали реальную дату начала весны в России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.