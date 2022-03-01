«Накажи автохама»: на ул. Советской в Туле заметили агрессивный VW

Один из наших постоянных читателей прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. Кадр сняты 10 февраля этого года.

«Заметил агрессивный Volkswagen Passat. Сначала он двигался со встречных трамвайных путей задним ходом. Почему — не знаю, так как я вырулил от цирка и не видел начало «представления». Потом он решил не тормозить перед маршруткой, а просто обогнать ее по встречным путям, после чего повернул со второй полосы направо к «Макси». К сожалению, номера не видно», — сообщил автор видео.