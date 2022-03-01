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«Накажи автохама»: на ул. Советской в Туле заметили агрессивный VW

«Накажи автохама»: на ул. Советской в Туле заметили агрессивный VW

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Один из наших постоянных читателей прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. Кадр сняты 10 февраля этого года.
 
«Заметил агрессивный Volkswagen Passat. Сначала он двигался со встречных трамвайных путей задним ходом. Почему — не знаю, так как я вырулил от цирка и не видел начало «представления». Потом он решил не тормозить перед маршруткой, а просто обогнать ее по встречным путям, после чего повернул со второй полосы направо к «Макси». К сожалению, номера не видно», — сообщил автор видео.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:01 −1
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