новости
новости
Регистрация
Задержан второй подозреваемый в убийстве тульского предпринимателя

Задержан второй подозреваемый в убийстве тульского предпринимателя

45-летнего мужчину заключили под стражу.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 45-летнего предпринимателя Сергея Миленина.

Напомним, расчлененное тело мужчины было обнаружено в январе 2022 года на одном из мусорных полигонов в Московской области.

Ранее по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Ленинского района.

- В ходе грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками подразделений УМВД России, по подозрению в совершении преступления установлен и задержан еще один подозреваемый — 45-летний житель Тверской области, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, 6 января 2022 года в пос. Плеханово злоумышленники совершили разбойное нападение на потерпевшего, избили его, забрали банковскую карту. Затем убили жертву и вывезли тело в Подмосковье.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п.п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

По ходатайству следствия в отношении 45-летнего обвиняемого судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Напомним, на территории одного из мусорных полигонов Московской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Следователи и оперативники установили, что это пропавший 45-летний туляк Сергей Миленин. Он был учредителем и руководителем ООО «Новый дом» — компании, занимающейся проектированием и строительством коттеджей.

6 января этого года Миленин уехал на принадлежащем ему автомобиле Mazda и исчез. Впоследствии удалось обнаружить автомобиль пропавшего, а затем и его останки.
 
Подозреваемый в убийстве Миленина был задержан вечером 9 января, в ходе объявленного на территории Тульской области плана «Перехват». Им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области.
 
К слову, после задержания в Плехановском таборе прошли обыски:
 

Версий убийства несколько. По одной из них, мотивом преступника был разбой. По другой — долг перед рабочими. К слову, именно на встречу с ними Миленин уехал в день своего исчезновения.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:15 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
убийствопропал без вести

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в массовой гонке «Лыжня России» приняли участие 4,5 тысячи человек: фоторепортаж
В Туле в массовой гонке «Лыжня России» приняли участие 4,5 тысячи человек: фоторепортаж
«А что, зеленый должен загореться?»: водители путаются при проезде реверсивного светофора на Московском путепроводе
«А что, зеленый должен загореться?»: водители путаются при проезде реверсивного светофора на Московском путепроводе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.