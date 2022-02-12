Задержан второй подозреваемый в убийстве тульского предпринимателя

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 45-летнего предпринимателя Сергея Миленина.

Напомним, расчлененное тело мужчины было обнаружено в январе 2022 года на одном из мусорных полигонов в Московской области.

Ранее по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Ленинского района.

- В ходе грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками подразделений УМВД России, по подозрению в совершении преступления установлен и задержан еще один подозреваемый — 45-летний житель Тверской области, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, 6 января 2022 года в пос. Плеханово злоумышленники совершили разбойное нападение на потерпевшего, избили его, забрали банковскую карту. Затем убили жертву и вывезли тело в Подмосковье.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п.п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

По ходатайству следствия в отношении 45-летнего обвиняемого судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, на территории одного из мусорных полигонов Московской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Следователи и оперативники установили, что это пропавший 45-летний туляк Сергей Миленин. Он был учредителем и руководителем ООО «Новый дом» — компании, занимающейся проектированием и строительством коттеджей.

6 января этого года Миленин уехал на принадлежащем ему автомобиле Mazda и исчез. Впоследствии удалось обнаружить автомобиль пропавшего, а затем и его останки.

Подозреваемый в убийстве Миленина был задержан вечером 9 января, в ходе объявленного на территории Тульской области плана «Перехват». Им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области.

К слову, после задержания в Плехановском таборе прошли обыски: