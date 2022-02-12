Тульский экзотариум расскажет посетителям о «животной любви»

Фото Тульского экзотариума.

Вход на экскурсию – только для лиц старше 16 лет.

Любовь и отношения полов — извечные темы. Никогда не потеряют свою актуальность и вместе с тем некую пикантность. Все понимают, что размножение — абсолютно естественный процесс, но почему-то многие стесняются об этом говорить.

Тульский экзотариум не стесняется. И расскажет посетителям, как происходят любовные утехи у червяг, как лягушки любят объятия и даже об особенностях половых органов у змей и варанов.



- Ждем вас на разговоры о животной любви на экскурсиях, посвященных Дню влюбленных, в новом здании зоопарка, — говорится в анонсе.



Строго по предварительной записи: (4872) 77−01−18. К участию в экскурсии не допускаются лица моложе 16 лет.



Мероприятие состоится 15 февраля в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00. Стоимость уточняйте по указанному выше телефону.



Количество человек на экскурсии строго ограничено — 5−10 человек.