Хоккеисты новомосковского «Менделеевца» сыграли гала-матч на Красной площади

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

Наши спортсмены обыграли соперника со счетом 10:3.

В Москве на Красной площади состоялся гала-матч спартакиады «Моспром». Тульскую область представили хоккеисты из структуры «Академии им. Б. П. Михайлова» — студенческая команда «Менделеевец».

Соперниками наших ребят стала команда филиала ПАО «Корпорация Иркут» «Региональные самолеты». Серьезного противостояния в этой встрече не получилось. Менделеевцы сразу захватили инициативу и взяли шайбу под контроль, лишь изредка позволяя соперникам огрызаться. Как итог — заслуженная крупная победа новомосковских хоккеистов — 10:3.

Украшением праздника стала романтическая история. Сразу после награждения вратарь нашей команды Владислав Югов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Как сообщает пресс-служба клуба, в пятницу хоккеисты приступили к подготовке к матчам Студенческой хоккейной лиги, где продолжат борьбу за золотые награды.

Напомним, домашние матчи регулярного чемпионата «менделеевцы» проводят в Новомосковске на базе ледового дворца «Юбилейный».