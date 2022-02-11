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Хоккеисты новомосковского «Менделеевца» сыграли гала-матч на Красной площади
Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

Хоккеисты новомосковского «Менделеевца» сыграли гала-матч на Красной площади

Наши спортсмены обыграли соперника со счетом 10:3.

В Москве на Красной площади состоялся гала-матч спартакиады «Моспром». Тульскую область представили хоккеисты из структуры «Академии им. Б. П. Михайлова» — студенческая команда «Менделеевец».
 
Соперниками наших ребят стала команда филиала ПАО «Корпорация Иркут» «Региональные самолеты». Серьезного противостояния в этой встрече не получилось. Менделеевцы сразу захватили инициативу и взяли шайбу под контроль, лишь изредка позволяя соперникам огрызаться. Как итог — заслуженная крупная победа новомосковских хоккеистов — 10:3.
 
 
Украшением праздника стала романтическая история. Сразу после награждения вратарь нашей команды Владислав Югов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
 
 
Как сообщает пресс-служба клуба, в пятницу хоккеисты приступили к подготовке к матчам Студенческой хоккейной лиги, где продолжат борьбу за золотые награды.
 
Напомним, домашние матчи регулярного чемпионата «менделеевцы» проводят в Новомосковске на базе ледового дворца «Юбилейный».
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