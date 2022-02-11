Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.
В Туле пенсионерка не смогла выбраться из-под кучи упавшего снега и умерла
Погибшую обнаружили родственники.
10 февраля в Следственное
По предварительным данным, пожилая женщина вышла почистить снег около своего дома. На нее обрушилась снежная масса, скопившаяся на крыше. Пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться. Ее тело через некоторое время обнаружили родственники.
Следователи организовали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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