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В Туле пенсионерка не смогла выбраться из-под кучи упавшего снега и умерла
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Туле пенсионерка не смогла выбраться из-под кучи упавшего снега и умерла

Погибшую обнаружили родственники.

10 февраля в Следственное управление СК России по Тульской области сообщили об обнаружении тела 65-летней женщины на территории ее частного домовладения в Туле на ул. Щорса.

По предварительным данным, пожилая женщина вышла почистить снег около своего дома. На нее обрушилась снежная масса, скопившаяся на крыше. Пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться. Ее тело через некоторое время обнаружили родственники.

Следователи организовали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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