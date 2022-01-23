Туляки занимают в ломбардах в среднем 12 тысяч рублей

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За девять месяцев 2021 года тульские ломбарды заключили с жителями региона почти 150 тысяч договоров займа. Туляки взяли под залог имущества свыше 1,9 млрд рублей. За квартал количество займов увеличилось более чем на 60%.

По данным исследования Банка России, среднестатистический клиент ломбарда — человек в возрасте 45 лет и старше. При этом 55% заемщиков — женщины. Средняя сумма, за которой обращаются клиенты — 12 тысяч рублей. Более 80% договоров заключается под залог золотых изделий.

Также в ломбардах закладывают предметы искусства, бытовую технику, электронику и изделия из серебра. В регионе работают 35 ломбардов. С 2021 года эти компании должны быть включены в отдельный реестр, который можно найти на сайте Банка России.

Перед обращением в ломбард стоит проверить, нет ли его в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список ведет Банк России и постоянно обновляет его, сейчас в нем собраны данные более чем по 3800 компаниям.

— Иногда под вывеской ломбарда работают недобросовестные комиссионные магазины. Они могут продавать заложенные вещи клиентов сразу, вместо того, чтобы хранить их. Настоящие ломбарды имеют право это делать, только если вы не вернули заем вовремя и не ранее, чем через месяц после окончания срока действия договора, — сказал заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.