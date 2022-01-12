«Арсенал» сыграет в Турции шесть контрольных матчей

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Соперниками станут команды из Венгрии, России, Сербии, Дании и Боснии и Герцеговины.

Тульский «Арсенал» определился с соперниками на сборах в Турции. Команда Миодрага Божовича проведет шесть контрольных матчей.

18 и 21 января оружейники сыграют с клубами из Венгрии — командами «Кишварда» и «Сегед». 30 января — с российским «Акроном» и сербским «Нови Пазар».

5 февраля соперниками станут команды «Эсбьерг» из Дании и «Борац» из Боснии и Герцеговины.

«Арсенал-ТВ» в прямом эфире покажет четыре матча в рамках второго этапа подготовки в Турции.