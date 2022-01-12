Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».
«Арсенал» сыграет в Турции шесть контрольных матчей
Соперниками станут команды из Венгрии, России, Сербии, Дании и Боснии и Герцеговины.
Тульский «Арсенал» определился с соперниками на сборах в Турции. Команда Миодрага Божовича проведет шесть контрольных матчей.
18 и 21 января оружейники сыграют с клубами из Венгрии — командами «Кишварда» и «Сегед». 30 января — с российским «Акроном» и сербским «Нови Пазар».
5 февраля соперниками станут команды «Эсбьерг» из Дании и «Борац» из Боснии и Герцеговины.
«Арсенал-ТВ» в прямом эфире покажет четыре матча в рамках второго этапа подготовки в Турции.
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