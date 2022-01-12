«Накажи автохама»: мастер парковки собрал вереницу трамваев

Читатели Myslo прислали в редакцию кадры, снятые на повороте с ул. Михеева к ул. Кауля. На них видно стоящую вереницу трамваев.

«Очередной мастер парковки собрал вереницу из трамваев. Поворот с Михеева на Красный Перекоп. 12 января, в 16.00. ДПС-ник помогал первому вагону аккуратно проехать, чтобы не зацепить машину. В результате, машина уехала на эвакуаторе», — уточнила автор снимков.