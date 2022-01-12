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В Заречье из-за двойного ДТП встали троллейбусы
Фото: ЛЕхАН

В Заречье из-за двойного ДТП встали троллейбусы

Напротив Комсомольского парка столкнулись три автомобиля.

Днем 12 января напротив Комсомольского парка в Туле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь ЛЕхАН, машины следовали в попутном направлении.
 
«Из-за аварии встали троллейбусы и собралась пробка в сторону центра города», — уточнил наш читатель.
 
По предварительной информации, в результате происшествия серьезно никто не пострадал.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:04 +4
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