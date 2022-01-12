Фото: ЛЕхАН
В Заречье из-за двойного ДТП встали троллейбусы
Напротив Комсомольского парка столкнулись три автомобиля.
Днем 12 января напротив Комсомольского парка в Туле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщил корреспонденту Myslo пользователь ЛЕхАН, машины следовали в попутном направлении.
«Из-за аварии встали троллейбусы и собралась пробка в сторону центра города», — уточнил наш читатель.
По предварительной информации, в результате происшествия серьезно никто не пострадал.
Другие статьи по темам
Событие
Место