Фото из группы "Тулицы" ВКонтакте.

Сегодня, 10 января, в Тулу привезут Кубок России по волейболу. Фотозону обустроят в спорткомплексе «Тула-Арена» перед матчем между «Тулицей» и казанским «Динамо-Ак Барс». Игра состоится в 18.00.

- Руководство нашего клуба провело переговоры с руководителями команды из Казани и достигло договоренности в том, чтобы «Динамо-Ак Барс» приехало на игру 13-го тура вместе с трофеем, который совсем недавно выиграли! Мы посчитали, что это будет очень красиво, ведь именно на нашей арене подопечные Ришата Гилязутдинова прошли в финал этого турнира, — сообщает пресс-служба «Тулицы».

Фотозона будет работать с 17.00 до 18.00 и еще 30 минут сразу после окончания матча.

Где приобрести билеты на игру, смотрите по ссылке.