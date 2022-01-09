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В Туле наградили победителей этапа детского Кубка России по шахматам
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле наградили победителей этапа детского Кубка России по шахматам

Соревнования проходили в нашем городе с 3 по 9 января.

С 3 по 9 января в рамках общероссийской Декады спорта и здоровья в Туле прошел этап детского Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Также состоялся открытый турнир для всех желающих в рамках VII Мемориала А.С. Суэтина.
 
В общей сложности во всех турнирах приняли участие 243 шахматиста из 42 регионов России. Это один из самых массовых этапов Кубка страны.
 
Соревнования прошли с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд за ход каждому участнику до конца партии. 
 
В торжественной церемонии закрытия принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он вручил призерам и победителям медали, грамоты и кубки. 
 
Юные шахматисты сыграли 9 партий. По итогам турниров победители в своих возрастных категориях получили зачетные кубковые очки.
 
В конце года спортсмены с наилучшими результатами встретятся в финале детского Кубка России в Центральном доме шахматиста в Москве.
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