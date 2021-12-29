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Тульский «Арсенал» выкупил трансфер Данила Степанова
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» выкупил трансфер Данила Степанова

21-летний защитник заключил долгосрочный контракт с клубом.

«Арсенал» выкупил трансфер Данила Степанова. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
 
Игрок выступает за туляков на условиях аренды: права на футболиста принадлежат казанскому «Рубину». У оружейников было приоритетное право на выкуп трансфера Степанова, чем клуб и воспользовался.
 
Напомним, в текущем чемпионате России футболист провел 16 матчей, сделал четыре голевые передачи и забил один гол.
Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:02 +1
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