Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».
Тульский «Арсенал» выкупил трансфер Данила Степанова
21-летний защитник заключил долгосрочный контракт с клубом.
«Арсенал» выкупил трансфер Данила Степанова. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Игрок выступает за туляков на условиях аренды: права на футболиста принадлежат казанскому «Рубину». У оружейников было приоритетное право на выкуп трансфера Степанова, чем клуб и воспользовался.
Напомним, в текущем чемпионате России футболист провел 16 матчей, сделал четыре голевые передачи и забил один гол.
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