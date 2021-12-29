Тульский «Арсенал» выкупил трансфер Данила Степанова

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

«Арсенал» выкупил трансфер Данила Степанова. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Игрок выступает за туляков на условиях аренды: права на футболиста принадлежат казанскому «Рубину». У оружейников было приоритетное право на выкуп трансфера Степанова, чем клуб и воспользовался.

Напомним, в текущем чемпионате России футболист провел 16 матчей, сделал четыре голевые передачи и забил один гол.