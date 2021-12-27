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Хоккейный «АКМ» обыграл в Туле воронежский «Буран»: фоторепортаж

Хоккейный «АКМ» обыграл в Туле воронежский «Буран»: фоторепортаж

Тульская команда завершила 2021 год победой.

«АКМ» дома обыграл воронежский «Буран». Как сообщает пресс-служба тульского клуба, матч завершился со счетом 4:2. Шайбы на счету Максима Лазарева, Ислама Хасанова, Егора Яковлева и Эдуарда Насыбуллина.

Следующий матч туляки проведут 6 января в Самаре против ЦСК ВВС.

Алексей Ждахин, главный тренер «АКМ», прокомментировал игру так:

— Очень приятно год заканчивать победой. Сегодня команда сплотилась, получилось сыграть именно командой.

Ситуация сложилась так, что голы, которые нам сегодня забрасывали, были не тяжелыми, но команда сыграла за вратаря. Это положительный момент, парни не опустили руки, а дальше продолжали играть. Выиграли за счет самоотверженности.

У команды МХЛ нет сейчас игр, и у нас появился шанс «пощупать» молодежь изнутри, узнать, что они собой представляют. Есть шансы, что они попадут в следующем году в ВХЛ. Вертикаль должна работать.

Смотрите большой фоторепортаж с победного матча!

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:41 0
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