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В Туле водитель мусоровоза «срезал» путь через трамвайные рельсы и застрял на них

В Туле водитель мусоровоза «срезал» путь через трамвайные рельсы и застрял на них

Движение трамваев на Зеленстрое парализовано в обе стороны.

Утром 16 декабря очевидец прислал в редакцию видео, снятое напротив дома № 135 по проспекту Ленина в Туле. На записи видно, что мусоровоз зачем-то забрался на трамвайные пути и застрял на них.
 
«Видимо, хотел срезать. Задний мост сел между рельсами и бордюром. Думаю, без спецтехники тут не обойтись», — предположил автор видео.
 
На момент публикации новости движение трамваев на Зеленстрое было парализовано в обе стороны.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:56 +10
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