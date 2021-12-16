В Туле водитель мусоровоза «срезал» путь через трамвайные рельсы и застрял на них

Движение трамваев на Зеленстрое парализовано в обе стороны.

Утром 16 декабря очевидец прислал в редакцию видео, снятое напротив дома № 135 по проспекту Ленина в Туле. На записи видно, что мусоровоз зачем-то забрался на трамвайные пути и застрял на них.

«Видимо, хотел срезать. Задний мост сел между рельсами и бордюром. Думаю, без спецтехники тут не обойтись», — предположил автор видео.

На момент публикации новости движение трамваев на Зеленстрое было парализовано в обе стороны.