В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина

Как стало известно Myslo, в ночь на 10 декабря на автодороге «Лапотково —Ефремов» произошло серьезное ДТП. По словам очевидца, примерно на 98-м км столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и фура DAF.

Перед автоаварией транспортные средства следовали в попутном направлении. Предполагается, что 45-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в полуприцеп большегруза. Внедорожник наполовину «ушел» под полуприцеп, и сидевший за его рулем мужчина от полученных травм, скорее всего, скончался мгновенно.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.