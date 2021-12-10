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В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина

В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина

Авария произошла в ночь на 10 декабря.

Как стало известно Myslo, в ночь на 10 декабря на автодороге «Лапотково —Ефремов» произошло серьезное ДТП. По словам очевидца, примерно на 98-м км столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и фура DAF.
 
Перед автоаварией транспортные средства следовали в попутном направлении. Предполагается, что 45-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в полуприцеп большегруза. Внедорожник наполовину «ушел» под полуприцеп, и сидевший за его рулем мужчина от полученных травм, скорее всего, скончался мгновенно.
 
Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина, Фото: 1
В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина, Фото: 2
В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина, Фото: 3
В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина, Фото: 4
В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина, Фото: 5
В Ефремове в жутком ДТП с фурой и внедорожником погиб мужчина, Фото: 6
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:25 0
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