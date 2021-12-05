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В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки»: фоторепортаж

В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки»: фоторепортаж

Публикуем итоги фестиваля.

4 декабря в спортшколе «Восток» состоялся фестиваль спорта «Богатырские руки», посвященный 80-летию героической обороны Тулы.

Программа соревнований включала такие номинации, как «Русский жим», «Армрестлинг», «Подъем на бицепс» и «Армлифтинг», «Сила удара» и другие. Показать свою богатырскую силу приехали десятки спортсменов.

Итоги фестиваля «Богатырские руки Тулы 2021»

«Русский жим» — женщины:

1. Арифуллина Карина;

2. Агафонова Елизавета;

3. Тихонова Елена.

«Русский жим» — юноши:

1. Некрасов Сергей;

2. Перерва Дмитрий;

3. Донской Илья.

«Русский жим» — мужчины:

1. Милованов Евгений;

2. Филимонов Дмитрий;

3. Малеев Дмитрий.

«Богатырский жим» — мужчины:

1. Дедов Олег;

2. Антонов Павел;

2. Милованов Евгений.

«Армлифтинг Роллинг Тандер» — мужчины до 18 лет:

1. Перерва Дмитрий;

2. Сериков Савелий;

3. Есин Егор.

«Армлифтинг Роллинг Тандер» — мужчины свыше 18 лет, до 90 кг:

1. Калинков Владимир;

2. Малеев Дмитрий;

3. Жуков Евгений.

«Армлифтинг Роллинг Тандер» — мужчины свыше 18 лет, свыше 90 кг:

1. Свистунов Михаил;

2. Барковский Александр;

3. Азизов Парвиз.

«Стритлифтинг — подтягивания» — девушки (8кг):

1. Агафонова Елизавета.

«Стритлифтинг — подтягивания» — юноши (12кг):

1. Перерва Дмитрий.

«Стритлифтинг — подтягивания» — юниоры (24кг):

1. Тошпулатов Кувончбек;

2. Шахсинов Джафар.

«Стритлифтинг — подтягивания» — мужчины (32кг):

1. Милованов Евгений;

2. Бибера Владимир;

3. Демьянов Сергей.

«Сила удара» — юноши, до 70кг:

1. Павлик Фёдор;

2. Есин Егор;

3. Никитяев Никита.

«Сила удара»— юноши, свыше 70кг:

1. Сериков Савелий;

2. Дибулян Саркис;

3. Донской Илья.

«Сила удара» — мужчины, до 70кг:

1. Бунаков Михаил.

«Сила удара» — мужчины, свыше 70кг:

1. Гончаренко Александр;

2. Ермаков Дмитрий;

3. Мириев Рамил.

«Сила удара»— мужчины, до 90кг:

1. Гребенкин Илья;

2. Малеев Дмитрий;

3. Шахсинов Джафар.

«Сила удара» — мужчины, свыше 90кг:

1. Новиков Алексей;

2. Шутов Сергей;

3. Милованов Евгений.

Абсолютный чемпион — Шутов Сергей.

«Подъем на бицепс» — мужчины по коэффициенту:

1. Ефимов Евгений;

2. Дедов Олег;

3. Антонов Павел.

«Подъем на бицепс» — мужчины по результату»:

1. Ефимов Евгений;

2. Антонов Павел;

3. Дедов Олег.

«Армрестлинг» — 75 кг:

1. Мамакаев Алехан;

2. Ким Юрий;

3. Исаев Аслан.

«Армрестлинг» — 85 кг:

1. Куприн Алексей;

2. Солдатов Алексей;

3. Гончаренко Александр.

«Армрестлинг» — 95 кг:

1. Ашихин Антон;

2. Фролов Максим;

3. Басиров Тимур.

«Армрестлинг» — свыше 95 кг:

1. Данилов Сергей;

2. Эктов Алексей;

3. Асташев Анатолий.

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В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 39
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 40
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 41
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 42
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 43
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 44
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 45
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 46
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 47
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 48
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 49
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 50
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В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 54
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 55
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 56
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 57
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 58
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 59
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 60
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 61
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 62
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 63
В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 64
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В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки», Фото: 66
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:19 +3
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