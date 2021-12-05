В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки»: фоторепортаж

4 декабря в спортшколе «Восток» состоялся фестиваль спорта «Богатырские руки», посвященный 80-летию героической обороны Тулы.

Программа соревнований включала такие номинации, как «Русский жим», «Армрестлинг», «Подъем на бицепс» и «Армлифтинг», «Сила удара» и другие. Показать свою богатырскую силу приехали десятки спортсменов.