В Туле прошел фестиваль спорта «Богатырские руки»: фоторепортаж
Публикуем итоги фестиваля.
4 декабря в спортшколе «Восток» состоялся фестиваль спорта «Богатырские руки», посвященный 80-летию героической обороны Тулы.
Программа соревнований включала такие номинации, как «Русский жим», «Армрестлинг», «Подъем на бицепс» и «Армлифтинг», «Сила удара» и другие. Показать свою богатырскую силу приехали десятки спортсменов.
Итоги фестиваля «Богатырские руки Тулы 2021»
«Русский жим» — женщины:
1. Арифуллина Карина;
2. Агафонова Елизавета;
3. Тихонова Елена.
«Русский жим» — юноши:
1. Некрасов Сергей;
2. Перерва Дмитрий;
3. Донской Илья.
«Русский жим» — мужчины:
1. Милованов Евгений;
2. Филимонов Дмитрий;
3. Малеев Дмитрий.
«Богатырский жим» — мужчины:
1. Дедов Олег;
2. Антонов Павел;
2. Милованов Евгений.
«Армлифтинг Роллинг Тандер» — мужчины до 18 лет:
1. Перерва Дмитрий;
2. Сериков Савелий;
3. Есин Егор.
«Армлифтинг Роллинг Тандер» — мужчины свыше 18 лет, до 90 кг:
1. Калинков Владимир;
2. Малеев Дмитрий;
3. Жуков Евгений.
«Армлифтинг Роллинг Тандер» — мужчины свыше 18 лет, свыше 90 кг:
1. Свистунов Михаил;
2. Барковский Александр;
3. Азизов Парвиз.
«Стритлифтинг — подтягивания» — девушки (8кг):
1. Агафонова Елизавета.
«Стритлифтинг — подтягивания» — юноши (12кг):
1. Перерва Дмитрий.
«Стритлифтинг — подтягивания» — юниоры (24кг):
1. Тошпулатов Кувончбек;
2. Шахсинов Джафар.
«Стритлифтинг — подтягивания» — мужчины (32кг):
1. Милованов Евгений;
2. Бибера Владимир;
3. Демьянов Сергей.
«Сила удара» — юноши, до 70кг:
1. Павлик Фёдор;
2. Есин Егор;
3. Никитяев Никита.
«Сила удара»— юноши, свыше 70кг:
1. Сериков Савелий;
2. Дибулян Саркис;
3. Донской Илья.
«Сила удара» — мужчины, до 70кг:
1. Бунаков Михаил.
«Сила удара» — мужчины, свыше 70кг:
1. Гончаренко Александр;
2. Ермаков Дмитрий;
3. Мириев Рамил.
«Сила удара»— мужчины, до 90кг:
1. Гребенкин Илья;
2. Малеев Дмитрий;
3. Шахсинов Джафар.
«Сила удара» — мужчины, свыше 90кг:
1. Новиков Алексей;
2. Шутов Сергей;
3. Милованов Евгений.
Абсолютный чемпион — Шутов Сергей.
«Подъем на бицепс» — мужчины по коэффициенту:
1. Ефимов Евгений;
2. Дедов Олег;
3. Антонов Павел.
«Подъем на бицепс» — мужчины по результату»:
1. Ефимов Евгений;
2. Антонов Павел;
3. Дедов Олег.
«Армрестлинг» — 75 кг:
1. Мамакаев Алехан;
2. Ким Юрий;
3. Исаев Аслан.
«Армрестлинг» — 85 кг:
1. Куприн Алексей;
2. Солдатов Алексей;
3. Гончаренко Александр.
«Армрестлинг» — 95 кг:
1. Ашихин Антон;
2. Фролов Максим;
3. Басиров Тимур.
«Армрестлинг» — свыше 95 кг:
1. Данилов Сергей;
2. Эктов Алексей;
3. Асташев Анатолий.