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Театр драмы им. Горького представит тулякам премьеру

Театр драмы им. Горького представит тулякам премьеру

Главную роль в новом спектакле исполнит заслуженная артистка России Ирина Федотова.

В среду, 1 декабря, на сцене Тульского академического театра драмы состоится премьера спектакля «Как Зоя гусей кормила». Первый премьерный показ спектакля — бенефис яркой, многогранной и любимой зрителями заслуженной артистки России Ирины Федотовой, которая сыграет главную роль.

Ирина Васильевна — признанный мастер, обладающий стилем и своим неповторимым актёрским почерком. Её Зоя — беззлобная столетняя мать, тиран и жертва в одном лице — трогательная, узнаваемая.

Спектакль «Как Зоя гусей кормила» создан по пьесе Светланы Баженовой. Это современная драма об одиночестве и грусти, отношениях и прощении, любви и неравнодушии, написанная с юмором, иронией и в то же время большой добротой к главным героям.

Кроме того, новый спектакль является дебютом молодого талантливого режиссера Анны Терёшиной на большой сцене тульского театра драмы. Ближайшие показы «Как Зоя гусей кормила» состоятся 1, 2 и 23 декабря, а в новом году — 21, 22 и 29 января.

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