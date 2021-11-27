«Тулица» одержала победу над «Динамо-Метар»

Эта победа стала седьмой в сезоне.

27 ноября в матче женской волейбольной Суперлиги «Тулица» на выезде обыграла «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3:0. Таким образом у подопечных Александра Перепёлкина 20 очков.

Счет по партиям — 25:10, 25:16, 25:22 в пользу тулячек.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил с победой команду и болельщиков.

«Поздравляю „Тулицу“ с продолжением победной серии! Выступление команды в этом сезоне — настоящий прорыв для тульского волейбола. Желаю нашим спортсменкам дальнейших успехов и достижений», — сказал Алексей Дюмин.