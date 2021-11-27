Для пациенток и медиков ковидного госпиталя в Новомосковске устроили уличный концерт

Уличный концерт духовой музыки в Новомосковске сегодня услышали пациентки и медицинский персонал ковидного госпиталя, развернутого на базе родильного дома: в гости к ним пожаловал квартет саксофонистов «Four Sax» новомосковского музыкального колледжа имени Глинки.

Такой необычный и приятный подарок подготовили врачам и пациенткам в честь приближающегося праздника – Дня Матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. Торжество прошло не в привычном формате концертного зала, а на открытом воздухе, перед окнами госпиталя, где сценой для поздравлений стала асфальтированная площадка.

Перед началом концерта заместитель главного врача новомосковской клинической больницы Юрий Комов и член Общественной палаты Тульской области, председатель Общественного совета горбольницы Вадим Баранов поздравили пациенток и работников госпиталя с самым замечательным праздником – Днем матери! Ведь посвящен он самому близкому, важному и любимому в жизни каждого человеку - маме. Пожелали женщинам семейного счастья, здоровья и сил в борьбе с коварной коронавирусной инфекцией, всем пациенткам госпиталя скорейшего выздоровления, а будущим мамам крепкого и здорового пополнения.