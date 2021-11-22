фото: УГИБДД России по Тульской области
В Киреевском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась
Водитель отказался от медосвидетельствования.
20 ноября в Киреевском районе на 25-м км автодороги Тула-Новомосковск произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 00.25 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», не имеющий водительского удостоверения, вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии мужчина получил различные травмы.
Отметим, что он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
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