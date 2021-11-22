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В Киреевском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась
фото: УГИБДД России по Тульской области

В Киреевском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась

Водитель отказался от медосвидетельствования.

20 ноября в Киреевском районе на 25-м км автодороги Тула-Новомосковск произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 00.25 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», не имеющий водительского удостоверения, вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии мужчина получил различные травмы.

Отметим, что он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. 

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