В Киреевском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась

фото: УГИБДД России по Тульской области

20 ноября в Киреевском районе на 25-м км автодороги Тула-Новомосковск произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 00.25 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», не имеющий водительского удостоверения, вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии мужчина получил различные травмы.

Отметим, что он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.