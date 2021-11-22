Депутаты Тульской городской думы провели приемы граждан
Было рассмотрено множество вопросов, которые волнуют туляков.
Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов провел прием граждан в общественной приемной.
К депутату обратились жители поселка Скуратово. Вопросы касались отопления, водоснабжения, уборки территории поселка Южный, работы управляющей компании.
Также туляки подняли тему освещения дороги к школе № 68 и обустройства детских площадок.
Все обращения Евгений Смолянинов взял на личный контроль.
Депутат Тульской городской Думы Александр Швыков провел прием граждан в дистанционном формате.
Жительница ул. Первомайской обратилась по вопросу оказания помощи в получении проекта согласования переноса и замены ОАГВ в жилом доме в деревне Приваловка Ленинского района.
Заявителю даны необходимые разъяснения. Вместе с тем, по данному вопросу будут направлены запросы в ресурсоснабжающую организацию.
Жительница ул. Новомосковской пожаловалась на отсутствие напора горячей воды в ее квартире. Этот вопрос требует более детального изучения, в связи с чем в управляющую компанию будут сделаны необходимые запросы для прояснения ситуации по горячему водоснабжению.
Все поступившие обращения Александр Владимирович взял под личный контроль.
Депутат Тульской городской Думы Ирина Симонова провела личный прием граждан.
Жительница дома №1 по улице Клубной в пос. Южный пожаловалась на ненадлежащее качество отопления в квартире. По запросу Ирины Владимировны будет организован выезд комиссии, для мониторинга температурного режима и принятия соответствующих мер по устранению проблемы.
Также заявительница обратила внимание на отсутствие ограждения вокруг трансформаторной будки, расположенной рядом с многоквартирным домом. Был направлен депутатский запрос в адрес АО «Тульские городские электрические сети» с просьбой разобраться в ситуации.
Все поступившие обращения Ирина Владимировна взяла в проработку. Их решение – на личном контроле депутата.
Депутат Тульской городской Думы Александр Маринков также лично встретился с гражданами.
С просьбой о помощи в обустройстве дороги по улице Шоссейной к депутату обратились жители деревни Хопилово.
По информации заявителей, единственным проездом к их домам является земельный участок, принадлежащий муниципалитету и предназначенный для жилищного строительства. Туляки просят помочь с переоформлением участка для организации проезда и с обустройством дорожного покрытия. Кроме того, необходима установка наружного освещения.
Александр Маринков взял решение вопроса на личный контроль. В ближайшее время депутат проведет консультации с представителями городской администрации и МКП «Тулагорсвет». По результатам встреч будет выработано решение, которое позволит найти компромисс между интересами собственников и администрацией
Другие статьи по темам
Место