Депутаты Тульской городской думы провели приемы граждан

Жительница ул. Первомайской обратилась по вопросу оказания помощи в получении проекта согласования переноса и замены ОАГВ в жилом доме в деревне Приваловка Ленинского района.

Заявителю даны необходимые разъяснения. Вместе с тем, по данному вопросу будут направлены запросы в ресурсоснабжающую организацию.

Жительница ул. Новомосковской пожаловалась на отсутствие напора горячей воды в ее квартире. Этот вопрос требует более детального изучения, в связи с чем в управляющую компанию будут сделаны необходимые запросы для прояснения ситуации по горячему водоснабжению.

Все поступившие обращения Александр Владимирович взял под личный контроль.

Жительница дома №1 по улице Клубной в пос. Южный пожаловалась на ненадлежащее качество отопления в квартире. По запросу Ирины Владимировны будет организован выезд комиссии, для мониторинга температурного режима и принятия соответствующих мер по устранению проблемы.

Также заявительница обратила внимание на отсутствие ограждения вокруг трансформаторной будки, расположенной рядом с многоквартирным домом. Был направлен депутатский запрос в адрес АО «Тульские городские электрические сети» с просьбой разобраться в ситуации.

Все поступившие обращения Ирина Владимировна взяла в проработку. Их решение ­– на личном контроле депутата.