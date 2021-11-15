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В Туле ревнивец нанес возлюбленной 15 ударов ножом
Фото СУ СК РФ по Тульской области.

В Туле ревнивец нанес возлюбленной 15 ударов ножом

Женщина скончалась на месте происшествия.

Вечером 13 ноября в Туле в одной из квартир на улице Рязанской было обнаружено тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тульской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

– Следователями и криминалистами СК незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что к совершению преступления причастен 34-летний сожитель погибшей, — сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, во время ссоры на почве ревности мужчина нанес возлюбленной более 15 ударов ножом по различным частям тела. Женщина скончалась на месте.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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