Тульские школьницы победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Фото пресс-службы правительства Тульской области. По информации пресс-службы администрации Тулы.

Б. А. Слободскова Анна Казанцева во второй раз Ученица 11-а класса тульского лицея №2 им.Анна Казанцева во второй раз стала победителем. В этом году на дистанционной этапе Анна работала с вызовом «Предпринимай». Он посвящен молодежному предпринимательству.

А также в категории 8-9 классов, победила еще одна ученица 9-в класса лицея Валерия Козлова — вызов «Служу Отечеству», который представляет движение «Юнармия».

Напомним, что еще летом в категории 5-7 классов победу одержала еще одна ученица лицея Диана Фатькина — вызов «Познавай Россию!»

Ученица 10 класса ЦО «Гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских» Мария Жидкова стала победителем, работая на дистанционно этапе с вызовом «Расскажи о главном!». Он посвящен журналистике и медиасфере.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — помочь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады.

В этом году во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 2,5 млн школьников с 5 по 11 класс и учащиеся ССУЗов со всей страны.

В очном финале в «Артеке» участвовали ребята, прошедшие несколько этапов отбора. Победителей выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Ребята придумывали новые проекты по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!») и другим.