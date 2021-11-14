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Тульские школьницы победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Фото пресс-службы правительства Тульской области. По информации пресс-службы администрации Тулы.

Тульские школьницы победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Финал конкурса прошел накануне, 12 ноября, в «Артеке».

Ученица 11-а класса тульского лицея №2 им. Б. А. Слободскова Анна Казанцева во второй раз стала победителем. В этом году на дистанционной этапе Анна работала с вызовом «Предпринимай». Он посвящен молодежному предпринимательству.
 
А также в категории 8-9 классов, победила еще одна ученица 9-в класса лицея Валерия Козлова — вызов «Служу Отечеству», который представляет движение «Юнармия».
 
Напомним, что еще летом в категории 5-7 классов победу одержала еще одна ученица лицея Диана Фатькина — вызов «Познавай Россию!»
 
Ученица 10 класса ЦО «Гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских» Мария Жидкова стала победителем, работая на дистанционно этапе с вызовом «Расскажи о главном!». Он посвящен журналистике и медиасфере.
 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — помочь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады.
 
В этом году во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 2,5 млн школьников с 5 по 11 класс и учащиеся ССУЗов со всей страны.
 
В очном финале в «Артеке» участвовали ребята, прошедшие несколько этапов отбора. Победителей выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Ребята придумывали новые проекты по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!») и другим.
 
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