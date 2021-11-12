новости
новости
Регистрация
Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе

Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе

Ребята из спортивной школы «Олимп» завоевали шесть наград.

В Северо-Задонске прошел региональный турнир по греко-римской борьбе на призы Героя РФ В. А. Бочарова. В соревновании приняли участие около 100 юных борцов 2011 — 2013 г. р. из Алексина, Тулы, Узловой, Новомосковска, Донского, Венева, Ленинского, Сокольников и Северо-Задонска.
 
Воспитанники спортивной школы «Олимп» (пос. Ленинский) завоевали медали. Дмитрий Майоров стал победителем турнира, Егор Селиванов и Тимофей Селихов заняли второе место, Мирослав Мишкин, Назар Бутиченко и Дмитрий Тимаховский – третье. Егор Марунчак боролся достойно, но в призеры не попал.
 
 
Тренеры наших спортсменов — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.
Галерея
Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 1
Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 2
Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 3
Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 4
Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 5
Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 6
Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 7
показать все фотографии
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
греко-римская борьбасоревнования
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на площади Ленина откроется Губернский каток
В Туле на площади Ленина откроется Губернский каток
Первый российский регион начнет выдавать QR-коды по антителам
Первый российский регион начнет выдавать QR-коды по антителам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.