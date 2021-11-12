Тульские борцы добыли медали на турнире по греко-римской борьбе

В Северо-Задонске прошел региональный турнир по греко-римской борьбе на призы Героя РФ В. А. Бочарова . В соревновании приняли участие около 100 юных борцов 2011 — 2013 г. р. из Алексина, Тулы, Узловой, Новомосковска, Донского, Венева, Ленинского, Сокольников и Северо-Задонска.

Воспитанники спортивной школы «Олимп» (пос. Ленинский) завоевали медали. Дмитрий Майоров стал победителем турнира, Егор Селиванов и Тимофей Селихов заняли второе место, Мирослав Мишкин, Назар Бутиченко и Дмитрий Тимаховский – третье. Егор Марунчак боролся достойно, но в призеры не попал.