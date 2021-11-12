В Туле на площади Ленина откроется Губернский каток

По поручению губернатора Алексея Дюмина на площади Ленина в Туле пятый год подряд будет работать Губернский каток. Уже началась подготовка площадки для последующего монтажа оборудования.

Размер открытого катка с искусственным льдом, как и в прошлом году, составит 30×60 м. Будет работать пункт проката коньков.

Особое внимание уделят соблюдению требований Роспотребнадзора. В павильоне пункта проката установят рециркуляторы. Войти в него можно будет только в маске после измерения температуры.

Планируется, что каток начнет работу с 17 декабря.