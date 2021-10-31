новости
новости
Регистрация
Тульских велогонщиков пригласили в Лигу чемпионов

Тульских велогонщиков пригласили в Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов участвуют только самые титулованные гонщики и лидеры мирового рейтинга в соответствующих дисциплинах.

Призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева и призер чемпионата мира Сергей Ростовцев получили приглашение для участия в Лиге чемпионов по велоспорту на треке. Об этом сообщает минспорта Тульской области.

Эти соревнования были учреждены Международным союзом велосипедистов и впервые включены в календарь именно в сезоне-2021. Создание Лиги чемпионов стало частью реформ трекового календаря с целью привлечь внимание большей аудитории к велоспорту на треке. В Лиге чемпионов участвуют только самые титулованные гонщики и лидеры мирового рейтинга в соответствующих дисциплинах.

На этих соревнованиях гонщики могут стартовать не только как представители национальных сборных, но и как спортсмены профессиональных команд.

Таким образом, Гульназ Хатунцева, которая восстанавливается после падения на чемпионате мира, сможет выступить на этапах Лиги чемпионов как гонщица команды Marathon-Tula. Планируется, что она стартует на этом турнире со второго этапа.

Сергей Ростовцев пропустит нынешний старт в Лиге чемпионов, чтобы восстановиться после нынешнего сезона и планомерно начать подготовку к следующему.

Этапы Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдут на Мальорке (6 ноября), в литовском Паневежисе (27 ноября), Лондон примет два этапа 3 и 4 декабря, в Тель-Авиве участники Лиги чемпионов выступят 11 декабря.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:28 +2
Другие статьи по темам
Люди
Сергей РостовцевГульназ Хатунцева
Место
Тула
Прочее
велогонщикиЛига чемпионов
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: видео про обочечников на М-2
«Накажи автохама»: видео про обочечников на М-2
На пожаре в Киреевском районе погиб мужчина
На пожаре в Киреевском районе погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.