Тульских велогонщиков пригласили в Лигу чемпионов

Призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева и призер чемпионата мира Сергей Ростовцев получили приглашение для участия в Лиге чемпионов по велоспорту на треке. Об этом сообщает минспорта Тульской области.



Эти соревнования были учреждены Международным союзом велосипедистов и впервые включены в календарь именно в сезоне-2021. Создание Лиги чемпионов стало частью реформ трекового календаря с целью привлечь внимание большей аудитории к велоспорту на треке. В Лиге чемпионов участвуют только самые титулованные гонщики и лидеры мирового рейтинга в соответствующих дисциплинах.



На этих соревнованиях гонщики могут стартовать не только как представители национальных сборных, но и как спортсмены профессиональных команд.

Таким образом, Гульназ Хатунцева, которая восстанавливается после падения на чемпионате мира, сможет выступить на этапах Лиги чемпионов как гонщица команды Marathon-Tula. Планируется, что она стартует на этом турнире со второго этапа.



Сергей Ростовцев пропустит нынешний старт в Лиге чемпионов, чтобы восстановиться после нынешнего сезона и планомерно начать подготовку к следующему.



Этапы Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдут на Мальорке (6 ноября), в литовском Паневежисе (27 ноября), Лондон примет два этапа 3 и 4 декабря, в Тель-Авиве участники Лиги чемпионов выступят 11 декабря.