Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Киреевском районе погиб мужчина
Причина происшествия устанавливается.
30 октября в 22.34 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном на ул. Менделеева в поселке Шварцевский Киреевского района.
На месте происшествия работали три пожарных расчета. Уточняется, что первый прибыл на пожар уже через три минуты.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, было эвакуировано 15 человек.
На пожаре погиб 57-летний мужчина.
В результате происшествия в комнате размером 5×3 м сгорели постельные принадлежности, матрац и кровать. Причина пожара устанавливается.
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