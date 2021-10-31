На пожаре в Киреевском районе погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

30 октября в 22.34 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном на ул. Менделеева в поселке Шварцевский Киреевского района.

На месте происшествия работали три пожарных расчета. Уточняется, что первый прибыл на пожар уже через три минуты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, было эвакуировано 15 человек.

На пожаре погиб 57-летний мужчина.

В результате происшествия в комнате размером 5×3 м сгорели постельные принадлежности, матрац и кровать. Причина пожара устанавливается.