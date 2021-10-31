Туляков приглашают на финальную игру Оружейной лиги КВН

Фото из архива Myslo.

Финальная игра Оружейной лиги КВН состоится 13 ноября в 17.00 в концертном зале ТулГУ. Об этом сообщают организаторы.

В финале сыграют тульские команды «НадиВани», «Юмор поневоле», «Белые воротнички», а также «АкваБатя (Москва), «Всё проспали» (Калуга), «За проезд передаем» (Рязань).



Билеты бесплатные. Забронировать их можно у администратора лиги Люсинэ Малхасян. Обратите внимание, что в соответствии с новыми ограничениями, введенными в Тульской области, вход на игру возможен только по QR-коду.

Как прошли полуфинальные игры Оружейки, читайте в статье по ссылке.