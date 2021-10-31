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Туляков приглашают на финальную игру Оружейной лиги КВН
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на финальную игру Оружейной лиги КВН

Правда, есть ограничения.

Финальная игра Оружейной лиги КВН состоится 13 ноября в 17.00 в концертном зале ТулГУ. Об этом сообщают организаторы.

В финале сыграют тульские команды «НадиВани», «Юмор поневоле», «Белые воротнички», а также «АкваБатя (Москва), «Всё проспали» (Калуга), «За проезд передаем» (Рязань).

Билеты бесплатные. Забронировать их можно у администратора лиги Люсинэ Малхасян. Обратите внимание, что в соответствии с новыми ограничениями, введенными в Тульской области, вход на игру возможен только по QR-коду.

Как прошли полуфинальные игры Оружейки, читайте в статье по ссылке.

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