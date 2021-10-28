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Как проводится санитарная обработка в школах

Как проводится санитарная обработка в школах

Пока ученики отправились на каникулы, в школах проводится масштабная обработка антисептическими средствами.

С 25 октября по 3 ноября в школах каникулы. Но сотрудники образовательных учреждений зря времени не теряют, сейчас в зданиях проходит масштабная санитарная обработка. 

Светлана Гнидина, директор ЦО № 40:

– К обработке помещений дезинфицирующими средствами мы относимся очень строго. У нас во всех помещениях установлены рециркуляторы, есть санитайзеры, на этажах расположены локтевые дозаторы. 

Сейчас у нас достаточно времени, чтобы обработать помещения максимально тщательно. Уборщики обрабатывают все поверхности – мебель, вентиляционные решетки, стены и пол.

Одно из ключевых мероприятий – санитарная обработка помещений по технологии «сухой туман».

Не забываем мы и о безопасности сотрудников, поэтому утром и днем, в 14.00, измеряем всем температуру. 


Обработка помещений по технологии «сухой туман».

Особое внимание в школах уделяется обработке залов для приема пищи. В залах стоят рециркуляторы и локтевые дозаторы. Рециркуляторы есть и в цехах приготовления пищи.

Всё это – часть подготовки к приему учеников после каникул. Вторая такая генеральная уборка с дезинфицирующими средствами пройдет перед началом занятий. 

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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