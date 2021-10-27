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Как различить мошенников в соцсетях: карточки от Тульского отделения Банка России
Изображение Robinraj Premchand с сайта Pixabay.

Как различить мошенников в соцсетях: карточки от Тульского отделения Банка России

Простые правила помогут вам избежать обмана и сохранить свои деньги.

Недавно жительница Тулы увидела в одной из социальных сетей объявление о продаже детской коляски. Она связалась с автором аккаунта, перевела 20 тысяч рублей на указанный им банковский счет, а после этого продавец испарился.

О том, как действуют сегодня «социальные инженеры» и как избежать обмана, рассказывают специалисты Тульского отделения Банка России. Получить деньги и пропасть — это не единственный вид мошенничества, на который сегодня попадаются туляки в социальных сетях или мессенджерах.

По-прежнему популярна схема, когда от друга или родственника приходит сообщение с просьбой одолжить денег. Лучше всего в такой ситуации позвонить близкому человеку и выяснить, всё ли у него в порядке.

Или, например, вам пишет незнакомый человек и предлагает стабильный и высокий доход за некую несложную работу. В сообщении нет конкретной информации, но есть ссылка, по которой вы якобы найдете подробности. Ссылку лучше проигнорировать — там вас ждет компьютерный вирус.

Иногда мошенники представляются сотрудниками известных брендов и компаний из любых областей. Вам могут предложить закрытую распродажу, сообщить, что вы выиграли в лотерею, или сделать любое другое заманчивое предложение. Чтобы получить приз или скидку, от вас требуется лишь сообщить секретные данные карты. Банк России выпустил карточки с описанием способов мошенничества в соцсетях — посмотрите, это важно.

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— Подозрительные сообщения от незнакомцев лучше игнорировать. Если вам пишут от лица компании или бренда, уточните информацию на официальном сайте. И помните: ни при каких условиях сотрудники компаний, банков, любых организаций не станут у вас спрашивать данные ваших банковских карт, — отметил заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

 

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